В администрации Трампа обеспокоены подходом Виткоффа к переговорам

Спецпредставитель США Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена стилем ведения переговоров спецпредставителя Стива Уиткоффа с Россией и Ираном. В то же время он нарушает давние дипломатические процедуры.

Об этом пишет New York Post.

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Переговоры Уиткоффа

В материале говорится, что иногда Уиткофф полагается на российских переводчиков вопреки давним дипломатическим процедурам во время встреч на высоком уровне с представителями РФ и Ирана.

"Уиткофф, вызвал недовольство инсайдеров администрации своим подходом к переговорам с двумя крупнейшими противниками Америки", — пишет издание.

Отмечается, что накануне последней встречи Уиткофф поприветствовал Путина "как старого друга". Обычно американских чиновников на переговорах сопровождают круг советников, экспертов и военных офицеров.

В то же время Путина сопровождал помощник Юрий Ушаков и глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который был представителем на переговорах в Вашингтоне.

Уиткофф жмет руку Путину. Фото: Reuters

Критика в сторону Уиткоффа

Так, один из членов первой администрации Трампа раскритиковал подход Уиткоффа к переговорам наедине. Также звучат беспокойства относительно "слишком большой роли" чиновника, который ведет переговоры США с Россией, переговоры о прекращении огня и обмен заложников между Израилем и ХАМАСом.

Кроме того, Уиткофф консультируется по пересмотру соглашения с Ираном о программе создания ядерного оружия.

Что говорят американские чиновники

Экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что Трамп должен был бы назначить посредником в переговорах между РФ и Украиной "человека с определенным опытом в дипломатии".

"Уиткофф действует как почтальон для Путина. Он ни о чем не договаривается", — отметил он.

Скриншот поста Макфола

Кроме того, даже российские СМИ заметили, что Уиткофф перенимает российские нарративы, повторяя слова Путина.

Напомним, 25 апреля Уиткофф прибыл в Москву с официальным визитом для встречи с Путиным.

Впоследствии Ушаков сообщил, что на встрече Путина и Уиткоффа речь шла о "возможности возобновления прямых переговоров" между Россией и Украиной.