Уиткофф во время визитов в Москву пользовался переводчиками РФ

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визитов в Россию пользовался кремлевскими переводчиками. Таким образом он нарушил дипломатический протокол на по меньшей мере трех встречах.

Об этом пишет NBC News.

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Так, Уиткофф должен был нанять собственного переводчика для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку он не знает языка. Однако он воспользовался услугами кремлевских переводчиков, что привело к тому, что Уиткофф мог не понимать о чем переводчик говорил с Путиным в его присутствии.

В то же время спецпредставитель не брал с собой советников и американских экспертов. В материале говорится, что таким образом он рисковал тем, что некоторые нюансы в сообщениях будут пропущены и не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили.

Зато Путин участвовал в переговорах вместе с советником Юрием Ушаковым и спецпредставителем по вопросам экономического сотрудничества Кириллом Дмитриевым.

Почему важно присутствие переводчика

Издание отмечает, что присутствие переводчика из США также обеспечивает более точный письменный отчет о встрече для администрации президента США. А отсутствие подробных заметок может создать проблемы для других высокопоставленных членов администрации, таких как госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по вопросам Украины Кит Келлог.

Кроме того, отсутствие заметок или их неточность вызывает сомнения, что Уиткофф мог разгласить Путину конфиденциальную информацию.

Напомним, в администрации Трампа критикуют стиль ведения переговоров Уиткоффа с Россией и Ираном.

Как известно, Уиткофф снова поедет в Россию, где представит Путину план США, Украины и Европы по окончанию войны.