Віктофф повезе Путіну пропозиції США, Європи і України про кінець війни

Стів Віткофф і Володимир Путін. Фото: REUTERS

Спецпосланець президента США Стів Віткофф поїде в Росію та представить Володимиру Путіну план США, України та Європи щодо закінчення війни. Документ містить 22 позиції.

Про це повідомляє NBC News.

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Видання повідомило, що документ, з яким Віткофф поїде до Путіна, містить 22 пропозиції, зокрема, про 30-денне перемир'я. Водночас анонімний співрозмовник NBC News розповів, що одна із пропозицій відповідає вимогам російського диктатора. Йдеться про те, що США не підтримуватимуть вступ України до НАТО.

"Якщо Путін хоче вийти із ситуації, то ось його вихід", — сказав посадовець.

Водночас видання не повідомило, коли саме відбудеться ця зустріч.

Нагадаємо, 1 травня ЗМІ повідомляли, що в адміністрації США критикують підхід Віткоффа до переговорів. Зазначається, що він порушує давні дипломатичні процедури.

Зазначимо, що 25 квітня Віткофф їздив в Москву з офіційним візитом і мав розмову з Володимиром Путіним.