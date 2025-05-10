Виктофф повезет Путину предложения США, Европы и Украины о конце войны

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: REUTERS

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поедет в Россию и представит Владимиру Путину план США, Украины и Европы по окончанию войны. Документ содержит 22 позиции.

Об этом сообщает NBC News.

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Издание сообщило, что документ, с которым Уиткофф поедет к Путину, содержит 22 предложения, в частности о 30-дневном перемирии. В то же время анонимный собеседник NBC News рассказал, что одно из предложений соответствует требованиям российского диктатора. Речь идет о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Если Путин хочет выйти из ситуации, то вот его выход", — сказал чиновник.

В то же время издание не сообщило, когда именно состоится эта встреча.

Напомним, 1 мая СМИ сообщали, что в администрации США критикуют подход Уиткоффа к переговорам. Отмечается, что он нарушает давние дипломатические процедуры.

Отметим, что 25 апреля Уиткофф ездил в Москву с официальным визитом и имел разговор с Владимиром Путиным.