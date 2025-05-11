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Эрдоган согласился провести переговоры между Украиной и РФ

11 мая 2025 13:43
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Турция готова провести переговоры между Украиной и РФ, — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Anadolu
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на проведение переговоров между Украиной и Россией на турецкой территории 15 мая. По его мнению, в процессе прекращения войны достигнут исторический поворотный момент.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.

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В пресс-службе президента Турции отметили, что Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Президент Эрдоган заявил во время разговора, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться, и что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира", — говорится в сообщении.

Ердоган про переговори між Україною та рф
Сообщение пресс-службы президента Турции в Х

Напомним, в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что предлагает Украине "и ее западным кураторам" восстановить формат стамбульских договоренностей 2022 года. Переговоры лидер Кремля хочет провести 15 мая.

Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на такое предложение Путина и заявил, что безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский добавил, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня.

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