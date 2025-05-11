Зеленський прокоментував заяву РФ щодо перемовин про перемир'я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 травня, прокоментував останні заяви російської сторони стосовно переговорів про завершення війни. Він запропонував припинити вогонь вже відзавтра.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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На думку президента України, це хороший знак, що росіяни замислились про закінчення війни, оскільки світ давно на це чекає. Він зазначив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню.

"Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня.

На це відреагував президент США Дональд Трамп та очільник Франції Емманюель Макрон.