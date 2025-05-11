Зеленский прокомментировал заявление РФ относительно переговоров о перемирии

Зеленский ответил на заявление России о переговорах в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 мая, прокомментировал последние заявления российской стороны относительно переговоров о завершении войны. Он предложил прекратить огонь уже с завтрашнего дня.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
Переговоры о завершении войны
По мнению президента Украины, это хороший знак, что россияне задумались об окончании войны, поскольку мир давно этого ждет. Он отметил, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня.
"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — добавил Зеленский.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.
На это отреагировал президент США Дональд Трамп и глава Франции Эмманюэль Макрон.
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