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Зеленский ответил на заявление России о переговорах в Стамбуле

11 мая 2025 10:42
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский прокомментировал заявление РФ относительно переговоров о перемирии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 мая, прокомментировал последние заявления российской стороны относительно переговоров о завершении войны. Он предложил прекратить огонь уже с завтрашнего дня.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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По мнению президента Украины, это хороший знак, что россияне задумались об окончании войны, поскольку мир давно этого ждет. Он отметил, что самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня.

"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.

На это отреагировал президент США Дональд Трамп и глава Франции Эмманюэль Макрон.

Владимир Зеленский перемирие война в Украине Россия прекращение огня
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