Україна готова до переговорів з Росією після припинення вогню, — ЗМІ

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Україна висловила готовність до прямих переговорів з Росією щодо завершення війни. Однак це можливо, якщо буде домовлено про припинення вогню.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела у суботу, 10 травня.

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Переговори з Росією

Лідери країн ЄС, які прибули до Києва для засідання "Коаліції охочих", разом із Президентом України Володимиром Зеленським провели телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.

Джерела видання зазначають, що Зеленський та європейські лідери сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з РФ.

"Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та прямі переговори з Росією", — сказало одне джерело.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що припинення вогню на 30 днів дасть шанс дипломатії щодо завершення війни.

А лідер Франції Емманюель Макрон наголосив, що потужна українська армія — це найкраща гарантія безпеки для Києва.