Макрон сказав, що є найкращою гарантією безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото скриншот з відео

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі "Коаліції охочих" назвав найкращу гарантію безпеки для України. На його думку, це потужна українська армія.

Відповідне відео із заявою Макрона опублікував президент Володимир Зеленський у Facebook 10 травня.

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Найкраща гарантія безпеки для України.

"ЗСУ героїчно опираються ворогові, і наша підтримка їх збережеться, бо потужна українська армія — найкраща гарантія безпеки", — наголосив Макрон.

Він також наголосив, що партнерам України потрібно забезпечити належне фінансування пакетів допомоги для нашої країни.

Крім того, лідер Франції додав, що тривалий мир потребує міжнародних гарантій безпеки, саме тому він з іншими лідерами зміцнюють коаліцію та готують пропозицію щодо формування контингенту.

Нагадаємо, раніше Макрон і Стармер відкинули умови РФ щодо перемир'я. Вони пригрозили Кремлю новими санкціями.

Крім того, Макрон зробив нову заяву щодо військового контингенту в Україні. За його словами, зараз працюють над його створенням.