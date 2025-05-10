"Коаліція рішучих" готує пропозицію щодо створення військового контингенту для України, — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Buda Mendes

Міжнародна ініціатива "Коаліція рішучих" веде щоденну роботу з партнерами над конкретною пропозицією щодо створення військового контингенту, який може бути направлений в Україну. Підтримка українських сил оборони залишається пріоритетом для союзників.

Про це повідомив Президент Франції Еммануель Макрон під час спільного засідання лідерів коаліції в Києві у суботу, 10 травня.

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За словами Макрона, підтримка українських сил оборони залишається пріоритетом для союзників, адже сильна армія є ключовим елементом довгострокової безпеки. У цьому контексті союзники мають забезпечити стале фінансування військової допомоги Україні.

"Тривалий і справедливий мир потребує реальних міжнародних гарантій. Саме тому ми посилюємо нашу коаліцію та працюємо над пропозицією щодо формування військового контингенту — відповідно до ініціатив, озвучених у березні. Цей процес триває щодня", — наголосив французький лідер.

Макрон також підкреслив, що потенційне 30-денне перемир’я між Україною та Росією, яке обговорюється на найвищому рівні, має стати вікном можливостей для закріплення параметрів майбутнього миру.

"Ми повністю готові до цього та беремо на себе відповідальність за реалізацію такого підходу", — додав він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що миротворці можуть прибути в Україну лише після завершення бойових дій.

А в Росії заявили, що розміщення миротворчого контингенту в Україні неприпустиме.