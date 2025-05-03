Миротворці в Україні — Зеленський пояснив, коли іноземний контингент буде в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Коаліція країн-партнерів опрацьовує можливість введення військового контингенту до України. Проте це може статися лише після завершення бойових дій.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у суботу, 3 травня.

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Зеленський зауважив, що переважна більшість партнерів не готові направляти свої війська в умовах активної фази війни, щоб не бути втягнутими у збройне протистояння.

Водночас, за словами Президента, серед союзників є й більш рішучі країни, й Україна високо цінує таку підтримку.

"Просто свої війська направити до України для того, щоб їх втягнули у військові дії ніхто ризикувати не буде. Або, якщо не ніхто, то більшість. Є гарячі голови серед наших партнерів, вони готові. Ми дуже підтримуємо це", — сказав український лідер.

Глава держави зазначив, що вже відбулись окремі переговори в межах формування коаліції охочих. Проте, за його словами, ключовою умовою для подальших дій більшість партнерів вважають встановлення режиму припинення вогню.

"Без припинення вогню — важко говорити про подальші кроки", — підсумував Зеленський.

Раніше в Росії заявили, що розміщення миротворчого контингенту в Україні неприпустиме.

Також ми писали, що відправлення військового контингенту в Україну розглядають п'ять-шість країн.