Відправлення військ в Україну розглядають п'ять-шість країн, — ЗМІ

Іноземні військові. Ілюстративне фото: shutterstock

Відправлення військового контингенту в Україну розглядають п'ять-шість країн. Серед них є Велика Британія та Франція.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Реклама

Читайте також:

Іноземні миротворці в Україні

Видання пише, що наразі близько шести країн розглядають можливість надсилати війська в Україну, включно з Британією та Францією. Співрозмовник РБК-Україна вважає, що "було б дуже добре", аби до них приєдналася ще Німеччина.

"Це стало б серйозним стимулом для багатьох інших країн теж долучитися до цієї ініціативи", — сказав співрозмовник.

Водночас, на думку інших джерел, участь ФРН є малоймовірною через політичні причини. Залучення США до ініціативи в будь-якому форматі було б корисним, але у випадку відмови країни місія не буде скасована — головні європейські лідери ініціативи налаштовані рішуче.

Скриншот допису РБК-Україна

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що залучення іноземних миротворців дало б додаткові гарантії безпеки для України.

А Президент України Володимир Зеленський повідомив результати переговорів з іноземними очільниками оборонних відомств щодо контингенту в Україні.