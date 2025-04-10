Отправку войск в Украину рассматривают пять-шесть стран, - СМИ

Иностранные военные. Иллюстративное фото: shutterstock

Отправку военного контингента в Украину рассматривают пять-шесть стран. Среди них есть Великобритания и Франция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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Издание пишет, что сейчас около шести стран рассматривают возможность отправлять войска в Украину, включая Британию и Францию. Собеседник РБК-Украина считает, что "было бы очень хорошо", чтобы к ним присоединилась еще Германия.

"Это стало бы серьезным стимулом для многих других стран тоже присоединиться к этой инициативе", — сказал собеседник.

В то же время, по мнению других источников, участие ФРГ маловероятно по политическим причинам. Привлечение США к инициативе в любом формате было бы полезным, но в случае отказа страны миссия не будет отменена — главные европейские лидеры инициативы настроены решительно.

Скриншот поста РБК-Украина

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что привлечение иностранных миротворцев дало бы дополнительные гарантии безопасности для Украины.

А Президент Украины Владимир Зеленский сообщил результаты переговоров с иностранными руководителями оборонных ведомств относительно контингента в Украине.