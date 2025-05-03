Миротворцы в Украине - Зеленский объяснил, когда иностранный контингент будет в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Коалиция стран-партнеров прорабатывает возможность введения военного контингента в Украину. Однако это может произойти только после завершения боевых действий.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу, 3 мая.

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Зеленский отметил, что подавляющее большинство партнеров не готовы направлять свои войска в условиях активной фазы войны, чтобы не быть втянутыми в вооруженное противостояние.

В то же время, по словам Президента, среди союзников есть и более решительные страны, и Украина высоко ценит такую поддержку.

"Просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия никто рисковать не будет. Или, если не никто, то большинство. Есть горячие головы среди наших партнеров, они готовы. Мы очень поддерживаем это", — сказал украинский лидер.

Глава государства отметил, что уже состоялись отдельные переговоры в рамках формирования коалиции желающих. Однако, по его словам, ключевым условием для дальнейших действий большинство партнеров считают установление режима прекращения огня.

"Без прекращения огня — трудно говорить о дальнейших шагах", — подытожил Зеленский.

Ранее в России заявили, что размещение миротворческого контингента в Украине недопустимо.

Также мы писали, что отправку военного контингента в Украину рассматривают пять-шесть стран.