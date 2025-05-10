"Коалиция решительных" готовит предложение по созданию военного контингента для Украины, — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Buda Mendes

Международная инициатива "Коалиция решительных" ведет ежедневную работу с партнерами над конкретным предложением по созданию военного контингента, который может быть направлен в Украину. Поддержка украинских сил обороны остается приоритетом для союзников.

Об этом сообщил Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного заседания лидеров коалиции в Киеве в субботу, 10 мая.

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По словам Макрона, поддержка украинских сил обороны остается приоритетом для союзников, ведь сильная армия является ключевым элементом долгосрочной безопасности. В этом контексте союзники должны обеспечить устойчивое финансирование военной помощи Украине.

"Длительный и справедливый мир требует реальных международных гарантий. Именно поэтому мы усиливаем нашу коалицию и работаем над предложением по формированию военного контингента — в соответствии с инициативами, озвученными в марте. Этот процесс продолжается ежедневно", — подчеркнул французский лидер.

Макрон также отметил, что потенциальное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией, которое обсуждается на самом высоком уровне, должно стать окном возможностей для закрепления параметров будущего мира.

"Мы полностью готовы к этому и берем на себя ответственность за реализацию такого подхода", — добавил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миротворцы могут прибыть в Украину только после завершения боевых действий.

А в России заявили, что размещение миротворческого контингента в Украине недопустимо.