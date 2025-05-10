Перемир'я України і РФ — Стармер і Макрон відкинули умови РФ

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: Новини.LIVE

В Росії заявили, що погодяться на 30-денне перемир'я, якщо західні партнери не будуть постачити Україні зброю. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відкинули такі умови та пригрозили РФ санкціями у разі відмови.

Про це європейські лідери заявили під час засідання "коаліції рішучих", передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Коаліція рішучих" 10 квітня постановила, що Україна та партнери наполягають на безумовному припиненні вогню. Це рішення підтримали 30 країн партнерів, включно зі США.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков поставив свої умови для 30-денного перемир'я. В Росії хочуть, аби західні партнери припинили постачати зброю Україні під час цього перемир'я. Кір Стармер та Еммануель Макрон відкинули будь-які пропозиції Москви і заявили, що не будуть брати до уваги жодних умов РФ. За словами лідерів, якщо у Кремлі не дотримуватимуться режиму тиші, проти Росії введуть нові санкції.

"За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню, а ми наголошуємо на безумовному припиненні вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов. Росія має сісти за стіл для обговорення 30-денного припинення вогню. Або вони зазнають санкції, якщо цього не станеться. У цьому ми єдині і ми хочемо, щоб це прозвучало чітко, саме цьому присвячено засідання цієї коаліції", — заявив прем'єр Британії.

Він додав, що пропозиція про припинення вогню на 30 днів на переговорному столі і це один із ключових пунктів обговорення на зустрічі "коаліції охочих".

Водночас президент Франції поділяє думку Стармера та заявив, що не може бути жодних попередніх умов для перемир'я України та Росії.

Нагадаємо, в Росії заявили, що не бояться санкцій, які ЄС погрожує накласти в разі незгоди на припинення вогню. У Путіна заявили, що "вже привикли до обмежень".

Водночас Кіт Келлог заявив, що цю війну потрібно завершити негайно, адже це найдовший конфлікт після Другої світової.