Санкцій проти Росії — ЄС готує новий пакет обмежень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Європейський Союз готує вже 17-й пакет санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на 30-денне перемир'я. Вони будуть спрямовані на енергетичний та банківський сектор.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 10 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Під час пресконференції після "Коаліції рішучих" президент поділився деталями щодо санкцій проти РФ, які можуть запровадити у разі недотримання тиші. Вони будуть спрямовані на енергетичний та банківський сектор.

"Цей пакет буде скоординований санкціями Великобританії, Норвегії та США. Ми вітаємо сьогоднішній сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку", — пояснив Зеленський.

Крім того, український президент із партнерами домовився продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що режим тиші може розпочатися вже з 12 травня. Україна готова повністю припинити вогонь.

Водночас в Росії нахабно відреагували на таку умову. У Путіна заявили, що Москва не боїться санкцій і знає, що в таких випадках робити.