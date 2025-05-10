Санкцій проти Росії — ЄС готує новий пакет обмежень

ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ — деталі від Зеленського
Європейський Союз готує вже 17-й пакет санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на 30-денне перемир'я. Вони будуть спрямовані на енергетичний та банківський сектор.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 10 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.
Нові санкції ЄС проти Росії
Під час пресконференції після "Коаліції рішучих" президент поділився деталями щодо санкцій проти РФ, які можуть запровадити у разі недотримання тиші. Вони будуть спрямовані на енергетичний та банківський сектор.
"Цей пакет буде скоординований санкціями Великобританії, Норвегії та США. Ми вітаємо сьогоднішній сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку", — пояснив Зеленський.
Крім того, український президент із партнерами домовився продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що режим тиші може розпочатися вже з 12 травня. Україна готова повністю припинити вогонь.
Водночас в Росії нахабно відреагували на таку умову. У Путіна заявили, що Москва не боїться санкцій і знає, що в таких випадках робити.
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