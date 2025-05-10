З 12 травня має розпочатися припинення вогню, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна готова до 30-денного режиму тиші, який може розпочатися вже в понеділок, 12 травня. Це має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі представників "Коаліції рішучих" у Києві.

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Припинення вогню

Зеленський наголосив, що метою є всеосяжне і безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі, яке триватиме щонайменше 30 днів. Це має дати шанс дипломатії, створити основу для змістовного переговорного процесу й окреслення майбутніх політичних, безпекових і гуманітарних параметрів миру.

"Ми домовилися, що з понеділка 12 травня має розпочатися повне і безумовне перепинення вогню щонайменше на 30 днів. Разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне перепинення вогню означає без жодних умов", — сказав Президент.

Глава держави застеріг, що будь-яка спроба Кремля висунути умови — це свідоме затягування війни. Контроль за дотриманням режиму тиші, за словами Зеленського, можливий у координації з США.

"Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Перепинення вогню має бути всеосяжним – повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг перепинення вогню оцілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки — це є дійсно реалістично. Перепинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Продягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекних політичних і гуманітарних основ миру", — каже український лідер.

Зеленськи нагадав, що США були першими, хто ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії запропонував режим припинення вогню.

"Ми домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення сил оборони та безпеки України, як головною гарантією суверенітету і безпеки України. Ключовим елементом гарантії безпеки також має стати контингент підтримки. Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного перепинення вогню, мають бути застосовані санкції, посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 10 травня у Києві відбулося засідання "Коаліції охочих". У ній взяли участь європейські лідери. Крім того, політики вшанували пам'ять полеглих воїнів ЗСУ у повномасштабній війні.