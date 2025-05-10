У Києві лідери ЄС вшанували пам'ять полеглих воїнів

Президент України та перша леді разом із лідерами ЄС на Майдані Незалежності. Фото: Суспільне

У суботу, 10 травня, президент України Володимир Зеленський разом із лідерами ЄС вшанували пам'ять полеглих воїнів ЗСУ. Вони взяли участь у церемонії покладання лампадок до Народного меморіалу загиблих захисників України у повномасштабній війні Росії проти України.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Лідери ЄС вшанували пам'ять полеглих воїнів ЗСУ

У суботу, 10 травня, лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі прибули з візитом до Києва. Відомо, що серед них — Емманюель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц та Дональд Туск.

Лідери ЄС на Майдані Незалежності у Києві. Фото: Суспільне

Лідери країн ЄС вже зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Усі разом вони відвідали Майдан Незалежності, де вшанували героїв, які загинули під час повномасштабної війни Росії проти України.

Посадовці взяли участь у церемонії покладання лампадок до Народного меморіалу загиблих захисників України в російсько-українській війні.

Лідери ЄС на Майдані Незалежності у Києві. Фото: Суспільне

Раніше ми інформували, що у суботу, 10 травня, лідери країн Європейського Союзу прибули до Києва.

Згодом в Офісі президента України розповіли подробиці щодо мети візиту лідерів ЄС до України 10 травня.