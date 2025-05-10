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В ОП пояснили мету візиту лідерів ЄС в Україну

10 травня 2025 09:39
Євтушенко Аліна - редактор
Єрмак розповів деталі візиту лідерів ЄС до України
Керівник ОПУ Андрій Єрмак та президент Франції Емманюель Макрон у Києві. Фото: Єрмак/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

У суботу, 10 травня, лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі прибули в Україну. В Офісі президента України розповіли подробиці щодо мети візиту.

Про це повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

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"Раді вітати в Києві коаліцію рішучих. До столиці України вже прибули президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі — Кір Стармер і Дональд Туск", — зазначив Єрмак.

Єрмак лідери ЄС
Єрмак та лідери ЄС в Україні. Фото: ОПУ

А також додав, що буде багато роботи та чимало тем для обговорення. Адже, як наголосив керівник ОПУ, "треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню".

Єрмак лідери ЄС
Єрмак та лідери ЄС в Україні. Фото: ОПУ

Раніше ми писали, що 10 травня лідери країн Європейського Союзу прибули до Києва.

Крім того, 9 травня Володимир Зеленський анонсував зустрічі з партнерами у суботу, 10 травня.

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