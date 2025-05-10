Єрмак розповів деталі візиту лідерів ЄС до України

Керівник ОПУ Андрій Єрмак та президент Франції Емманюель Макрон у Києві. Фото: Єрмак/Telegram

У суботу, 10 травня, лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі прибули в Україну. В Офісі президента України розповіли подробиці щодо мети візиту.

Про це повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

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"Раді вітати в Києві коаліцію рішучих. До столиці України вже прибули президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі — Кір Стармер і Дональд Туск", — зазначив Єрмак.

Єрмак та лідери ЄС в Україні. Фото: ОПУ

А також додав, що буде багато роботи та чимало тем для обговорення. Адже, як наголосив керівник ОПУ, "треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню".

Єрмак та лідери ЄС в Україні. Фото: ОПУ

Раніше ми писали, що 10 травня лідери країн Європейського Союзу прибули до Києва.

Крім того, 9 травня Володимир Зеленський анонсував зустрічі з партнерами у суботу, 10 травня.