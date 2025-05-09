Зеленський анонсував зустрічі з партнерами 10 травня - що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутні зустрічі з партнерами. Вони відбудуться вже завтра.

Про це він повідомив під час свого виступу на саміті країн-учасниць Об’єднаних експедиційних сил Європи (JEF).

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У своїй промові Зеленський наголосив на важливості створення потужної коаліції, здатної гарантувати безпеку відповідно до спільного бачення європейських держав.

"Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення", — підкреслив глава держави.

Він також висловив упевненість, що Європа тільки виграє від такої командної роботи, адже це допоможе зміцнити існуючу архітектуру безпеки на континенті.

Очікується, що ці зустрічі стануть черговим кроком у консолідації міжнародної підтримки України в умовах триваючої агресії з боку Росії.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році Україна може отримати близько 1,8 млн одиниць снарядів у межах "Чеської ініціативи". Торік Чехія сильно допомогла Збройним силам України з боєприпасами.

Також ми інформували, що під час зустрічі президентів України та Чехії сторони обговорили створення українсько-чеської школи F-16.