Воїн заявив, що Україна не має військових союзників

Український військовий. Фото: Генштаб

Україна не має військових союзників, є лише партнери. Водночас у Російської Федерації цих союзників достатньо для ведення війни.

Про це сказав військовослужбовець Максим Несміянов в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 5 травня.

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"У нас немає ні одного військового союзника, а в нашого ворога їх достатньо. У нас до цього часу партнери і питання: що буде далі?" — сказав військовий.

На його думку, Україну врятувало б те, аби цивілізовані країни взяли зброю в руки, оскільки наразі "вся цивілізація зібралася в Україні", а вся Європа — мовчить.

Несміянов вважає, що з другого фронту ми так довго не протримаємось з однієї простої причини — у нас немає військових союзників.

Нагадаємо, британська розвідка проаналізувала, що у разі продовження війни у 2025 році Росія зазнає найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Повітряні сили уразили пункт управління російських безпілотників у Курській області, ліквідовано близько 20 окупантів.