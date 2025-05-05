Трамп заявив, що Україна та РФ готові до припинення вогню

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 5 травня, заявив, що Україна та Росія готові до угоди про припинення вогню. Також він оцінив російську заяву щодо триденного припинення вогню до 9 травня.

Про це очільник Білого дому сказав під час пресконференції.

Реклама

Читайте також:

Припинення вогню в Україні

За словами Трампа, через активні бойові дії, взаємні удари та збільшення американської допомоги Україні, залишається незрозумілим, наскільки заяви про готовність до припинення вогню "відповідають дійсності".

"Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали", — сказав він.

Президент США вкотре наголосив, що ця війна не мала відбутися та заявив про велику кількість жертв внаслідок неї.

"Ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся реальну кількість загиблих. Набагато більше. У багато разів більше, я вважаю", — додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та висловив сподівання щодо його участі в припиненні вогню в Україні.

Також американський президент заявив, що він та його радники провели "корисні дискусії" щодо України.