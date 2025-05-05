Трамп заявил, что Украина и РФ готовы к прекращению огня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 5 мая, заявил, что Украина и Россия готовы к соглашению о прекращении огня. Также он оценил российское заявление о трехдневном прекращении огня до 9 мая.

Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции.

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По словам Трампа, из-за активных боевых действий, взаимных ударов и увеличения американской помощи Украине, остается непонятным, насколько заявления о готовности к прекращению огня "соответствуют действительности".

"Как вы знаете, Путин объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж и много, но это очень много, если вы знаете, с чего мы начали", — сказал он.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что эта война не должна была состояться, и заявил о большом количестве жертв в результате нее.

"Вы будете очень разочарованы, когда узнаете реальное количество погибших. Намного больше. Во много раз больше, я считаю", — добавил Трамп.

Напомним, Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и выразил надежду на его участие в прекращении огня в Украине.

Также американский президент заявил, что он и его советники провели "полезные дискуссии" по Украине.