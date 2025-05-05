Трамп обговорив з Ердоганом шляхи завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче залучити турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана до припинення війни в Україні. Очільники країн сьогодні провели телефонну розмову щодо цього.

Про це він написав в соцмережі TruthSocial у понеділок, 5 травня.

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"Я щойно мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з Росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато іншого", — йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, Ердоган запросив його відвідати Туреччину в майбутньому, а турецький лідер приїде до Вашингтона. Він зазначив, що під час попередньої каденції їхні відносини з очільником Туреччини "були чудовими".

"У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Президентом Ердоганом у справі припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною — ЗАРАЗ!", — додав американський президент.

Скриншот допису Трампа

Раніше Трамп заявив, що днями він та його радники провели кілька "корисних дискусій" про Росію та Україну.

Крім того, американський лідер не відмовився від намірів силового втручання на території Гренландії.