Трамп введе 100% мита на імпорт фільмів — загроза безпеці США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі та Торговому представнику країни запровадити 100% мита на фільми, які створюють інші країни та експортують в Америку. Своє рішення він пояснив тим, що це "несе загрозу для країни".

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Мита Трампа на іноземні фільми

"Я уповноважую Міністерство торгівлі та Торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які фільми, що імпортуються до нашої країни та вироблені в іноземних країнах", — заявив Трамп.

Своє рішення він аргументував тим, що кіноіндустрія США помирає "дуже швидкою смертю" — нібито інші країни пропонують стимули, щоб відвернути американських кінематографістів та студії від Сполучених Штатів.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що імпорт закордонної кінопродукції загрожує нацбезпеці США, адже знижує економічну активність та впливає на "мозки та серця американців".

"Голлівуд та багато інших регіонів США зазнають руйнувань. Це узгоджені зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, крім усього іншого, ще й меседжі та пропаганда", — написав американський президент.

Скриншот допису Дональда Трампа

Нагадаємо, на початку квітня Трамп підняв мита Китаю до 104%. Міністерство торгівлі КНР не схвалило таких нововведень.

Крім того, президент США оголосив про введення 10% мит на імпорт з багатьох країн світу. Він запровадив вищі ставки до держав, які мають найвищий торговельний дефіцит з Америкою.