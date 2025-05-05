Трамп введет 100% пошлины на импорт фильмов — угроза безопасности США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли и Торговому представителю страны ввести 100% пошлины на фильмы, которые создают другие страны и экспортируют в Америку. Свое решение он объяснил тем, что это "несет угрозу для страны".

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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Пошлины Трампа на иностранные фильмы

"Я уполномочиваю Министерство торговли и Торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100% тарифа на любые фильмы, импортируемые в нашу страну и произведенные в иностранных странах", — заявил Трамп.

Свое решение он аргументировал тем, что киноиндустрия США умирает "очень быстрой смертью" — якобы другие страны предлагают стимулы, чтобы отвлечь американских кинематографистов и студии от Соединенных Штатов.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что импорт зарубежной кинопродукции угрожает нацбезопасности США, ведь снижает экономическую активность и влияет на "мозги и сердца американцев".

"Голливуд и многие другие регионы США испытывают разрушения. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, кроме всего прочего, еще и месседжи и пропаганда", — написал американский президент.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, в начале апреля Трамп поднял пошлины Китая до 104%. Министерство торговли КНР не одобрило таких нововведений.

Кроме того, президент США объявил о введении 10% пошлин на импорт из многих стран мира. Он ввел более высокие ставки к государствам, которые имеют самый высокий торговый дефицит с Америкой.