Трамп обсудил с Эрдоганом пути завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет привлечь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны в Украине. Руководители стран сегодня провели телефонный разговор по этому поводу.

Об этом он написал в соцсети TruthSocial в понедельник, 5 мая.

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"У меня только что был очень хороший и продуктивный телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих вопросов, включая войну с Россией/Украиной, всего, что касается Сирии, Газы и многое другое", — говорится в сообщении.

По словам Трампа, Эрдоган пригласил его посетить Турцию в будущем, а турецкий лидер приедет в Вашингтон. Он отметил, что во время предыдущей каденции их отношения с главой Турции "были замечательными".

"В любом случае я с нетерпением жду сотрудничества с президентом Эрдоганом в деле прекращения бессмысленной, но смертоносной войны между Россией и Украиной — СЕЙЧАС!" — добавил американский президент.

Скриншот поста Трампа

Ранее Трамп заявил, что на днях он и его советники провели несколько "полезных дискуссий" о России и Украине.

Кроме того, американский лидер не отказался от намерений силового вмешательства на территории Гренландии.