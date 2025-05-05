Трамп обсудил с Эрдоганом пути завершения войны в Украине

Трамп хочет привлечь Эрдогана к завершению войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет привлечь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны в Украине. Руководители стран сегодня провели телефонный разговор по этому поводу.
Об этом он написал в соцсети TruthSocial в понедельник, 5 мая.
Участие Эрдогана в окончании войны
"У меня только что был очень хороший и продуктивный телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих вопросов, включая войну с Россией/Украиной, всего, что касается Сирии, Газы и многое другое", — говорится в сообщении.
По словам Трампа, Эрдоган пригласил его посетить Турцию в будущем, а турецкий лидер приедет в Вашингтон. Он отметил, что во время предыдущей каденции их отношения с главой Турции "были замечательными".
"В любом случае я с нетерпением жду сотрудничества с президентом Эрдоганом в деле прекращения бессмысленной, но смертоносной войны между Россией и Украиной — СЕЙЧАС!" — добавил американский президент.
Ранее Трамп заявил, что на днях он и его советники провели несколько "полезных дискуссий" о России и Украине.
Кроме того, американский лидер не отказался от намерений силового вмешательства на территории Гренландии.
Читайте Новини.LIVE!