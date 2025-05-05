Трамп не виключив військової сили США проти Гренландії

Лідер США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключив можливість силового втручання в Гренландію. За його словами, "щось може статися".

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

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Трамп заявив, що наразі не планує застосовувати військову силу проти Канади, однак не відкинув подібної операції щодо Гренландії.

"Я думаю, що ми ніколи до цього не дійдемо. Це може статися. Щось може статися з Гренландією. Буду чесним, нам це потрібно для національної та міжнародної безпеки", — додав лідер США.

Нагадаємо, The New York Times писало, що адміністрація Трампа почала реалізовувати план встановлення контролю над Гренландією.

Раніше премʼєр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що країна не буде підкорятися зовнішньому тиску.