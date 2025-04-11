Адміністрація Трампа розробила план, як узяти Гренландію під контроль США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація Дональда Трампа почала втілювати план з узяття Гренландії під свій контроль. В основі їхнього сценарію лежить не силове захоплення острова, а робота з громадською думкою гренландців.

Про це повідомляє The New York Times.

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За словами джерела NYT, Рада нацбезпеки Білого дому збиралася кілька разів, щоб обговорити взяття Гренландії. План охоплює кілька міністерств, які отримали конкретні інструкції.

Повні деталі плану незрозумілі. Однак незважаючи на натяки президента США Дональда Трампа на можливе застосування сили, Рада нацбезпеки ніколи серйозно не розглядала військові варіанти. Замість цього зусилля Вашингтона будуть спрямовані на те, щоб переконати 57-тисячне населення острова в тому, що "вони повинні попросити про приєднання до Сполучених Штатів".

За словами іншого джерела, радники Трампа обговорювали можливість розміщення реклами та кампанії в соцмережах. До інформаційної кампанії США буде включено заклик до спільної спадщини гренландців із корінним народом інуїтів Аляски, який знаходиться на відстані майже 2500 миль.

Також адміністрація Трампа вивчає фінансові стимули для гренландців. Зокрема, річні субсидії в розмірі 10 тисяч доларів на кожного жителя острова разом із 600 млн субсидій, які Данія надає острову щороку.

"Деякі чиновники Трампа вважають, що ці витрати можна компенсувати за рахунок нових доходів від видобутку природних ресурсів Гренландії, до числа яких входять рідкоземельні метали, мідь, золото, уран і нафта", — пише NYT.

Нагадаємо, наприкінці березня новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у відповідь на заяви Трампа наголосив на суверенітеті та самостійності своєї країни. Він також запевнив гренландців, що країна не підкорятиметься зовнішньому тиску.

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