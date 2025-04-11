Администрация Трампа разработала план, как взять Гренландию под контроль США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Дональда Трампа начала воплощать план по взятию Гренландии под свой контроль. В основе их сценария лежит не силовой захват острова, а работа с общественным мнением гренландцев.

Об этом сообщает The New York Times.

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По словам источника NYT, Совет нацбезопасности Белого дома собирался несколько раз, чтобы обсудить взятие Гренландии. План охватывает несколько министерств, которые получили конкретные инструкции.

Полные детали плана неясны. Однако несмотря на намеки президента США Дональда Трампа на возможное применение силы, Совет нацбезопасности никогда серьезно не рассматривал военные варианты. Вместо этого усилия Вашингтона будут направлены на то, чтобы убедить 57-тысячное население острова в том, что "они должны попросить о присоединении к Соединенным Штатам".

По словам другого источника, советники Трампа обсуждали возможность размещение рекламы и кампании в соцсетях. В информационную кампанию США будет включен призыв к общему наследию гренландцев с коренным народом инуитов Аляски, который находится на расстоянии почти 2500 миль.

Также администрация Трампа изучает финансовые стимулы для гренландцев. В частности, годовые субсидии в размере 10 тысяч долларов на каждого жителя острова вместе 600 млн субсидий, которые Дания предоставляет острову каждый год.

"Некоторые чиновники Трампа полагают, что эти расходы можно компенсировать за счет новых доходов от добычи природных ресурсов Гренландии, в число которых входят редкоземельные металлы, медь, золото, уран и нефть", — пишет NYT.

Напомним, в конце марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ на заявления Трампа подчеркнул суверенитет и самостоятельность своей страны. Он также заверил гренландцев, что страна не будет подчинятся внешнему давлению.

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