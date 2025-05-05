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Трамп не исключил возможность силового вмешательства в Гренландию

5 мая 2025 14:28
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп не исключил военной силы США против Гренландии
Лидер США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил возможность силового вмешательства в Гренландию. По его словам, "что-то может произойти".

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью NBC News.

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Трамп заявил, что пока не планирует применять военную силу против Канады, однако не исключил подобной операции в отношении Гренландии.

"Я думаю, что мы никогда до этого не дойдем. Это может произойти. Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности", — добавил лидер США.

Напомним, The New York Times писало, что администрация Трампа начала реализовывать план установления контроля над Гренландией.

Ранее премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна не будет подчиняться внешнему давлению.

США Канада Дональд Трамп Гренландия политики
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