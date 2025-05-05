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Трамп заявив про "хороші дискусії" щодо України та Росії

5 травня 2025 05:27
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп заявив, що мав кілька хороших дискусій про Росію та Україну
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька корисних дискусій про Росію та Україну. При цьому він вдавався в подробиці.

Про це він Трампа сказав журналістам після повернення в Білий дім, повідомляє Reuters.

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Зокрема, главу Білого дому запитали, чи планує він зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, коли він поїде туди наприкінці цього місяця. У відповідь Трамп сказав, що не думав про це, однак додав, що "у нас було кілька дуже хороших дискусій" про Росію та Україну останніми днями.

"Там багато ненависті", — також сказав він.

Нагадаємо, вчора Трампа заявив, що лідери ЄС просили його зателефонувати Путіну, оскільки той не відповідав їм.

Також ми писали, що за словами Трампа, з однією зі сторін війни в Україні він має "тісніші зв'язки". При цьому не уточнив, йдеться про Україну чи Росію.

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