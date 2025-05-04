Трамп оцінив можливості миру в Україні — заява президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що з однієї зі сторін війни в України має "тісніші зв'язки". Однак він не конкретизував, з ким у США більше порозуміння — з Росією чи Україною.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Що сказав Трамп

Трамп заявив, що з однією зі сторін США мають тісніші відносини, а з іншою — "можливо, менш тісні". Однак він не захотів уточнити, з яким Америка має більше розуміння — з Росією чи Україною.

"Настане час, коли я скажу: "Гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурними". Ми говоримо про величезну ненависть між цими двома людьми", — заявив американський лідер.

Водночас, відповідаючи на питання журналістів, про те, чи наблизила угода про надра сторони до мирної угоди, Трамп ще раз зазначив, що Америка ближча до однієї сторони, а можливо, й не такі близькі до іншої.

"Ми уклали угоду для американців вона дійсно добра... і я вже не почуваюсь таким дурним", — наголосив президент США.

Нагадаємо, у Трампа розробили нові економічні санкції проти РФ. Обмеження стосуватимуться енергетики та банківської сфери.

Також ми писали, що введення нових санкцій проти Росії може затягнути війну ще на два роки.