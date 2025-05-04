Трамп оценил возможности мира в Украине — заявление президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявил, что с одной из сторон войны в Украине имеет "более тесные связи". Однако он не конкретизировал, с кем у США больше взаимопонимания — с Россией или Украиной.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

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Трамп заявил, что с одной из сторон США имеют более тесные отношения, а с другой — "возможно, менее тесные". Однако он не захотел уточнить, с каким Америка имеет больше понимания — с Россией или Украиной.

"Наступит время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте, продолжайте быть глупыми". Мы говорим об огромной ненависти между этими двумя людьми", — заявил американский лидер.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов о том, приблизило ли соглашение о недрах стороны к мирному соглашению, Трамп еще раз отметил, что Америка ближе к одной стороне, а возможно, и не так близки к другой.

"Мы заключили соглашение для американцев оно действительно хорошее... и я уже не чувствую себя таким глупым", — подчеркнул президент США.

Напомним, у Трампа разработали новые экономические санкции против РФ. Ограничения будут касаться энергетики и банковской сферы.

Также мы писали, что введение новых санкций против России может затянуть войну еще на два года.