Санкції проти Росії — у США розробили жорсткі обмеження

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа завершила розробку нового пакету економічних санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться енергетики та банківської сфери.

Про це повідомили троє американських чиновників та інше джерело, обізнане з ситуацією, пише Reuters.

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За даними чиновників, нові обмеження стосуватимуться ключових секторів російської економіки — зокрема, енергетики та банківської сфери. Серед основних цілей — державний енергетичний гігант "Газпром", а також великі компанії, що працюють у галузі природних ресурсів і фінансів.

"Рада національної безпеки намагається скоординувати більш жорсткий набір каральних заходів проти Росії", — повідомило джерело.

Проте, остаточне рішення щодо санкцій проти РФ має ухвалити особисто президент Трамп.

"Це повністю його рішення", — підтвердив другий високопосадовець.

Метою нового пакету санкцій є посилення тиску на Москву з вимогою підтримати зусилля Білого дому щодо припинення війни проти України. Водночас, як зазначають джерела, наразі невідомо, чи санкції дійсно будуть схвалені главою держави, оскільки його розчарування діями Кремля зростає — зокрема через відмову російського диктатора Володимира Путіна підтримати ініціативу припинення вогню та мирних переговорів.

"З самого початку президент чітко заявив про свою відданість досягненню повного та всеосяжного припинення вогню", — каже речник Ради національної безпеки Джеймс Хʼюїтт. Водночас він відмовився коментувати деталі поточних консультацій.

Раніше сенатор-республіканець Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримали законопроєкт про нищівні санкції проти Росії.

Також ми писали, що введення нових санкцій проти Росії може затягнути війну ще на два роки.