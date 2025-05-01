Сенат США підтримав законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії

Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Сенатор-республіканець Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримали законопроєкт про нищівні санкції проти Росії. Йдеться також про тарифи для країн, що купують російську нафту та газ.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Обмеження планують запровадити, якщо російський диктатор Володимир Путін не розпочне переговори щодо припинення війни.

"Мета — допомогти президенту", — наголосив Грем.

Законопроєкт передбачає запровадження 500% тарифу на імпорт із країн, що закуповують російську нафту, газ, нафтопродукти або уран. Крім того, йдеться про заборону для громадян США на купівлю російського суверенного боргу.

"Я хочу переговорного завершення війни, гідного та справедливого. Я думаю, що Трамп — найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо головним лиходієм Росію", — додав Грем.

Він каже, що має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести там законопроєкт про санкції.

Нагадаємо, у США заявили про намір дозволити експорт зброї в Україну через комерційні продажі на 50 мільйонів доларів.

Крім того, Штати та Україна підписали угоду про надра. Вона передбачає створення "Інвестиційного фонду відбудови".