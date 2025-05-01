У США оголосили дозвіл на експорт зброї в Україну — деталі від ЗМІ

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Адміністрація лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа оголосила Конгресу про намір дозволити експорт зброї в Україну через комерційні продажі. Йдеться про суму в розмірі 50 мільйонів доларів або більше.

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела у четвер, 1 травня.

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Продаж зброї для України

Дозвіл стався вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад сто днів тому. Зокрема, він охоплює експорт оборонних виробів, включаючи технічні дані, та оборонні послуги в Україну.

"Усі DCS є тихими; вони не оголошуються публічно, як іноземні військові продажі. Новина полягає в тому, що вони (продажі американської зброї) тривають, попри те, що всі прогнозували, що Трамп повністю відріже Україну", — зазначив аналітик з питань безпеки дослідницької групи "Точний" Колбі Бадвар.

Повідомлення про ліцензію на продаж на 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу згідно з Законом про контроль над експортом озброєнь. Він дозволяє лідерам США контролювати імпорт та експорт оборонної продукції.

"Цей крок також відбувся лише через кілька тижнів після того, як Президент Володимир Зеленський оголосив про намір своєї країни придбати у США системи протиповітряної оборони та озброєння на суму 30-50 мільярдів доларів як форму майбутніх гарантій безпеки", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що з російським диктатором Володимиром Путіним домовлятися легше, ніж з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Трамп зазначив, що Києву можна допомагати не лише зброєю. Зокрема, альтернативою він назвав санкції.