З Путіним легше мати справу, ніж із Зеленським, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

З російським лідером Володимиром Путіним домовлятися легше, ніж з президентом України Володимиром Зеленським. У Києві не хочуть йти на компроміс.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю американському ведучому Гленну Беку.

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"Росія має багато солдатів і велику армію. Коли Зеленський був в Овальному кабінеті, я говорив про завершення. А він кричав про безпеку після війни. Він просить більше й більше. А карт у нього немає", — заявив президент США.

Водночас Трамп підкреслив, що саме завдяки його впливу Путін нібито готовий укласти мирну угоду.

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"Путін не робив би це ні для кого, крім мене. Думаю, він хотів йти до кінця. Але тепер готовий домовлятись. Поки що з ним легше, ніж із Зеленським", — наголосив глава Білого дому.

Американський лідер вкотре назвав повномасштабну війну в Україні "війною Байдена", заявивши, що особисто прагне її завершення.

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"Я кажу це завжди — це війна Байдена, не моя. Я просто намагаюся її завершити. І я справді її завершую, так, за гроші, але не лише заради цього. Я завершую її, бо щотижня гине 5000 людей. Гинуть молоді солдати — і росіяни, і українці. Але зрештою, Росія має величезну армію й великі людські ресурси", — підсумував Трамп.

Раніше ми писали, що американський лідер Дональд Трамп хоче припинення вогню щонайменше 30 днів. А у Кремлі запропонували Україні перемир'я лише на 8-10 травня.

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