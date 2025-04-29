С Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

С российским лидером Владимиром Путиным договариваться легче, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве не хотят идти на компромисс.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому ведущему Гленну Беку.

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Трамп в интервью обвинил Зеленского в нежелании идти на компромисс, несмотря на слабые позиции Украины в войне.

"Россия имеет много солдат и большую армию. Когда Зеленский был в Овальном кабинете, я говорил о завершении. А он кричал о безопасности после войны. Он просит больше и больше. А карт у него нет", — заявил президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что именно благодаря его влиянию Путин якобы готов заключить мирное соглашение.

"Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока с ним легче, чем с Зеленским", — подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер в очередной раз назвал полномасштабную войну в Украине "войной Байдена", заявив, что лично стремится к ее завершению.

"Я говорю это всегда — это война Байдена, не моя. Я просто пытаюсь ее завершить. И я действительно ее завершаю, да, за деньги, но не только ради этого. Я завершаю ее, потому что каждую неделю погибает 5 тысяч человек. Гибнут молодые солдаты — и россияне, и украинцы. Но в конце концов, Россия имеет огромную армию и большие человеческие ресурсы", — подытожил Трамп.

Ранее мы писали, что американский лидер Дональд Трамп хочет прекращения огня минимум на 30 дней. А в Кремле предложили Украине перемирие только на 8-10 мая.