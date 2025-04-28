Кремль оголосив перемир'я з 8 до 11 травня на час святкування 80-річчя Перемоги

У Кремлі заявили про триденне перемир'я у травні
Російський президент Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення бойових дій на період відзначення 80-ї річниці Перемоги. Згідно із заявою, перемир'я має діяти з опівночі 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.
Про це повідомляють росЗМІ
Путін оголосив триденне перемир'я з 8 по 11 травня для святкування Дня Перемоги та параду
Як пишуть російські ЗМІ, Володимир Путін затвердив перемир'я на фронті, яке триватиме з 8 по 11 травня.
"Росія вважає, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я до Дня Перемоги", — повідомили у пресслужбі Кремля.
Крім того, там пригрозили Україні бойовими діями, якщо ЗСУ "порушить" перемир'я.
"ЗС РФ дадуть адекватну й ефективну відповідь у разі порушення українською стороною перемир'я в дні 80-річчя Перемоги", — йдеться у повідомленні
Також у заяві додали, що Росія нібито готова до проведення мирних переговорів без попередніх умов, щоб закінчити так звану "українську кризу".
Зазначимо, що ідея перемир'я з боку російської влади не нова. Тиждень тому, на Великдень, Володимир Путін теж оголосив про перемир'я.
Втім його неодноразово порушували. Військові повідомляли про численні випадки штурмів, а у деяких містах були обстріли цивільних об'єктів.
Крім того, російські війська активно перегруповувалися та перекидали техніку, користуючись нагодою зменшення бойових дій.
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