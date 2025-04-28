Кремль оголосив перемир'я з 8 до 11 травня на час святкування 80-річчя Перемоги

Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський президент Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення бойових дій на період відзначення 80-ї річниці Перемоги. Згідно із заявою, перемир'я має діяти з опівночі 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Про це повідомляють росЗМІ

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Як пишуть російські ЗМІ, Володимир Путін затвердив перемир'я на фронті, яке триватиме з 8 по 11 травня.

"Росія вважає, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я до Дня Перемоги", — повідомили у пресслужбі Кремля.

Повідомлення пресслужби Кремля. Фото: скриншот

Крім того, там пригрозили Україні бойовими діями, якщо ЗСУ "порушить" перемир'я.

"ЗС РФ дадуть адекватну й ефективну відповідь у разі порушення українською стороною перемир'я в дні 80-річчя Перемоги", — йдеться у повідомленні

Також у заяві додали, що Росія нібито готова до проведення мирних переговорів без попередніх умов, щоб закінчити так звану "українську кризу".

Зазначимо, що ідея перемир'я з боку російської влади не нова. Тиждень тому, на Великдень, Володимир Путін теж оголосив про перемир'я.

Втім його неодноразово порушували. Військові повідомляли про численні випадки штурмів, а у деяких містах були обстріли цивільних об'єктів.

Крім того, російські війська активно перегруповувалися та перекидали техніку, користуючись нагодою зменшення бойових дій.