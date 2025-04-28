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В Кремле заявили о трехдневном перемирии в мае

28 апреля 2025 14:24
Анастасия Постоенко - Редактор
Кремль объявил перемирие с 8 по 11 мая на время празднования 80-летия Победы
Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Российский президент Владимир Путин объявил о временном прекращении боевых действий на период празднования 80-й годовщины Победы. Согласно заявлению, перемирие должно действовать с полуночи 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Об этом сообщают росСМИ

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Как пишут российские СМИ, Владимир Путин утвердил перемирие на фронте, которое продлится с 8 по 11 мая.

"Россия считает, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию ко Дню Победы", — сообщили в пресс-службе Кремля.

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Сообщение пресс-службы Кремля. Фото: скриншот

Кроме того, там пригрозили Украине боевыми действиями, если ВСУ "нарушит" перемирие.

"ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения украинской стороной перемирия в дни 80-летия Победы", — говорится в сообщении

Также в заявлении добавили, что Россия якобы готова к проведению мирных переговоров без предварительных условий, чтобы закончить так называемый ими "украинский кризис".

Отметим, что идея перемирия со стороны российских властей не нова. Неделю назад, на Пасху, Владимир Путин тоже объявил о перемирии.

Впрочем его неоднократно нарушали. Военные сообщали о многочисленных случаях штурмов, а в некоторых городах наблюдались обстрелы гражданских объектов.

Кроме того, российские войска активно перегруппировывались и перебрасывали технику, пользуясь случаем уменьшения боевых действий.

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