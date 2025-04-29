У Трампа заявили, Україні потрібне всеосяжне припинення вогню

Перемир'я щонайменше на 30 днів — Келлог зробив заяву
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що американський лідер хоче припинення вогню. За його словами, воно має тривати щонайменше 30 днів.
Про це Келлог сказав в ефірі телеканалу Fox News.
Припинення вогню в Україні
За словами Келлога, після припинення вогню хоча б на 30 днів його можна буде продовжити ще на деякий термін.
"Якщо подивитися на все, на що готові піти українці, то тепер справа за росіянами, за Путіним... Окей, у нас є один бік, тепер вам треба підійти до іншого. І я думаю, що ми близькі", — сказав він.
Нагадаємо, у Кремлі запропонували Україні триденне перемир'я, присвячене до 9 травня.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що Трамп виступає за встановлення постійного припинення вогню, а не тимчасового перемир’я.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир "має бути встановлений негайно" та не потрібно чекати 9 травня для цього.
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