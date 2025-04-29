У Трампа заявили, Україні потрібне всеосяжне припинення вогню

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що американський лідер хоче припинення вогню. За його словами, воно має тривати щонайменше 30 днів.

Про це Келлог сказав в ефірі телеканалу Fox News.

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За словами Келлога, після припинення вогню хоча б на 30 днів його можна буде продовжити ще на деякий термін.

"Якщо подивитися на все, на що готові піти українці, то тепер справа за росіянами, за Путіним... Окей, у нас є один бік, тепер вам треба підійти до іншого. І я думаю, що ми близькі", — сказав він.

Нагадаємо, у Кремлі запропонували Україні триденне перемир'я, присвячене до 9 травня.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що Трамп виступає за встановлення постійного припинення вогню, а не тимчасового перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир "має бути встановлений негайно" та не потрібно чекати 9 травня для цього.