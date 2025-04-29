Росія відмовилася від перемир'я на 30 днів — відповідь Пєскова

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі прокоментували ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо встановлення 30-денного режиму припинення вогню. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що така ідея є нереалістичною без "вирішення усіх нюансів".

Про це він сказав в інтерв'ю для росЗМІ.

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Дмитро Пєсков звинуватив Україну у "маніпуляціях", заявивши, що українська влада нібито ухиляється від прямої відповіді на пропозицію Росії щодо перемир’я.

Пєсков нагадав, що Путін неодноразово публічно заявляв про готовність до переговорів "без попередніх умов", проте, за словами речника Кремля, "відповіді від Києва немає".

Пєсков також зазначив, що офіційної реакції України на останню ініціативу Кремля щодо оголошення перемир’я на період травневих свят не надходило.

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, президент Росії Володимир Путін оголосив про триденне перемир'я з 8 до 11 травня.

Натомість в МЗС України дорікнули Путіну, що він не реагує на пропозицію оголосити 30-денне перемир'я.

На рішення Путіна відреагували в ООН та президент США Дональд Трамп. Там заявили, що очікують від російського диктатора постійного припинення вогню, а не тимчасових рішень.

На заяву відреагував й Володимир Зеленський, який вимагає в Путіна постійного припинення вогню.

Аналітики Інституту дослідження війни проаналізували, як поводились російські війська під час "великоднього перемир'я" та пояснили, для чого Путін маніпулює заявами.