В ООН прокоментували заяву Путіна про тимчасове перемирʼя

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік. Фото: скриншот

В Організації Обʼєднаних Націй прокоментували заяву російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемирʼя. Там наголосили, що хочуть завершення війни.

Про це речник генсека ООН Стефан Дюжаррік сказав журналістам, передає "Укрінформ".

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"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни… Воно має бути принциповим та послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", — зазначив Дюжаррік.

За його словами, мир повинен бути стійким, а також передбачати визнання суверенітету й територіальної цілісності України.

Дюжаррік наголосив, що в ООН цінують всі зусилля для закінчення війни в Україні, які відповідають його позиції.

Участь військ КНДР у війні проти України

Дюжаррік також прокоментував участь північнокорейських солдатів у війні проти України на боці російських окупантів.

"Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту — це неправильний напрямок", — сказав він.

Нагадаємо, 28 квітня Путін оголосив про тимчасове перемирʼя з опівночі 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Згодом у МЗС України прокоментували заяву російського диктатора. Там заявили, що готові підтримати довготривале припинення вогню.

А лідеру США Дональду Трампу не сподобалися слова Путіна про тимчасове перемирʼя. Він хоче бачити постійне припинення вогню.