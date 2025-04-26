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У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з Україною

26 квітня 2025 17:15
Аркадій Пастула - Редактор
Путін заявив про готовність до переговорів з Україною без попередніх умов
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною. За його словами, це можливо "без будь-яких попередніх умов".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у суботу, 26 квітня, передають росЗМІ.

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Путін готовий до переговорів

Відомо, що готовність до переговорів з Україною Путін висловив під час зустрічі зі спецпосланником США Стівом Віткоффом. 

"Путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність Росії до переговорів з Україною без попередніх умов", — заявив Пєсков.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 квітня у Москві відбулася зустріч між Путіним та Віткоффом. Вони обговорили відновлення переговорів про мир.

А сьогодні лідер США Дональд Трамп заявив, що сумнівається у прагненні російського диктатора завершувати війну в Україні.

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