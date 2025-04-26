Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной. По его словам, это возможно "без каких-либо предварительных условий".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в субботу, 26 апреля, передают росСМИ.

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Путин готов к переговорам

Известно, что готовность к переговорам с Украиной Путин выразил во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

"Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий", — заявил Песков.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 25 апреля в Москве состоялась встреча между Путиным и Уиткоффом. Они обсудили возобновление переговоров о мире.

А сегодня лидер США Дональд Трамп заявил, что сомневается в стремлении российского диктатора завершать войну в Украине.