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Трамп заявив, що Путін обманює його та не хоче кінця війни

26 квітня 2025 16:48
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп сумнівається, що Путін хоче закінчити війну в Україні
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна не було причин обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища України. За його словами, це змушує думати, що президент країни-терористки не хоче зупиняти війну.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social у суботу, 26 квітня.

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Лідер США наголосив, що не мав нічого спільного з війною в Україні, за винятком того, що на початку дав Києву "Джавеліни", а Барак Обама — простирадла. 

"Це війна сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшною з першого дня, її не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом на той час. Я просто намагаюся прибрати безлад, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад", — зазначив Трамп.

За його словами, у Путіна не було жодних підстав, щоб атакувати ракетами цивільні райони, міста та селища. 

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому, через банківські операції чи вторинні санкції?" — пише лідер США.

Він додав, що внаслідок війни гине занадто багато людей.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 квітня у Ватикані відбулася зустріч Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, сторони обговорили припинення війни.

Раніше лідер США заявив, що Україна та Росія близькі до угоди щодо завершення війни. За його словами, необхідно зустрітися.

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