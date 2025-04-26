Зустріч Зеленського і Трампа — деталі

Зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані 26 квітня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Ватикані в суботу, 26 квітня. Він назвав її "хорошою".

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Америки Дональдом Трампом. Згодом лідер України розкрив деталі розмови з очільником Білого дому.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", — написав глава держави.

Крім того, Зеленський додав, що це "дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів".

"Дякую, президенте Дональде Трампе", — подякував президент України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше прессекретар Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з Трампом.

Згодом стало відомо, що зустріч лідерів тривала близько 15 хвилин.