Зустріч Зеленського і Трампа — деталі

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Ватикані в суботу, 26 квітня. Він назвав її "хорошою".
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський прокоментував зустріч із Трампом у Ватикані — деталі
У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Америки Дональдом Трампом. Згодом лідер України розкрив деталі розмови з очільником Білого дому.
"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", — написав глава держави.
Крім того, Зеленський додав, що це "дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів".
"Дякую, президенте Дональде Трампе", — подякував президент України.
Раніше прессекретар Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з Трампом.
Згодом стало відомо, що зустріч лідерів тривала близько 15 хвилин.
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