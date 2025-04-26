Зеленський проводить зустріч із Трампом

Зеленський зустрівся з Трампом, — Нікіфоров
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, під час візиту до Риму, зустрівся з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
Про це повідомив прессекретар Сергій Нікіфоров, передають Новини.LIVE.
Зустріч Зеленського та Трампа
Про можливість зустрічі українського та американського лідерів писало видання La Repubblica. Водночас жодних деталей переговорів наразі немає.
Також Трамп зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Італії Серджо Матареллою та прем'єром країни Джорджією Мелоні.
Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський прибув до Риму для участі у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.
На похорони з понтифіком також прибула перша леді Олена Зеленська з українською делегацією.
Крім того, Трамп разом з першою леді США Меланією приїхали на прощання з Папою.
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