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Зеленський зустрівся з Трампом, — Нікіфоров

26 квітня 2025 11:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський проводить зустріч із Трампом
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, під час візиту до Риму, зустрівся з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Про це повідомив прессекретар Сергій Нікіфоров, передають Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського та Трампа

Про можливість зустрічі українського та американського лідерів писало видання La Repubblica. Водночас жодних деталей переговорів наразі немає.

Також Трамп зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Італії Серджо Матареллою та прем'єром країни Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський прибув до Риму для участі у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

На похорони з понтифіком також прибула перша леді Олена Зеленська з українською делегацією.

Крім того, Трамп разом з першою леді США Меланією приїхали на прощання з Папою.

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